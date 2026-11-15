La Intendencia de Colonia dejará inauguradas importantes obras en Conchillas: ocho cuadras de cordón, cuneta y diez cuadras de asfaltado en calle Dr. Juan Muchada y transversales; con una inversión total cercana a los dieciocho millones de pesos.

El acto de inauguración, con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, junto al Alcalde y Concejales del Municipio, se desarrollará el lunes 16 de noviembre, a la hora 18:00, frente a la Plaza Pública «25 de Agosto» con frente a calle Muchada.

Esta obra se financió con recursos de la Intendencia.