Limpieza de playas por parte de la Dirección de Paseos Públicos

En la Playa El Álamo de Colonia del Sacramento, empezaron a desarrollarse las jornadas de limpieza de playas por parte de la Dirección de Paseos Públicos.

Los trabajos son llevados adelante por funcionarios de la comuna, acompañados por beneficiarios del Programa Uruguay Impulsa, que en nuestro departamento se ha extendido hasta el próximo mes de marzo.

Las labores incluyen cortes de pasto, limpieza de playas y costas en general con pintura de bancos, mesas, escaleras, y bajadas de playas, realizando un mantenimiento general para comodidad de colonienses y turistas