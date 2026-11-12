La Intendencia de Colonia destaca con orgullo el reconocimiento obtenido por el funcionario Emiliano Rodríguez, quien alcanzó el primer puesto a nivel nacional en el programa «Excelencia Operacional 2026», impulsado por la firma Interagrovial S.A., representante de John Deere en Uruguay.

En el mes de mayo de2026 la Intendencia adquirió dos motoniveladoras John Deere de 170 HP, destinadas al mantenimiento de la caminería rural del departamento. Una de ellas, actualmente identificada con el N.º 30, se encuentra a cargo de Emiliano Rodríguez, quien integra uno de los siete equipos del Departamento de Obras dedicados a estas tareas en área rural.

En el marco de la competencia, que reunió a operadores de distintas organizaciones y empresas de todo el país, Emiliano obtuvo el primer lugar de la clasificación general, con 294 puntos, destacándose por su desempeño, eficiencia operativa y adecuado aprovechamiento de los recursos.

Este logro constituye un reconocimiento a su compromiso, dedicación y profesionalismo en el desempeño de sus funciones, y pone de manifiesto la importancia del trabajo cotidiano de los funcionarios que, con responsabilidad y capacidad, contribuyen al mantenimiento de la infraestructura vial en el departamento.

La Intendencia de Colonia felicita a Emiliano por este importante reconocimiento, que trasciende el mérito individual y representa también un motivo de orgullo para toda la institución y para el departamento