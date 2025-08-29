Se presentó stand de la Expo Prado 2025

En el Centro Cultural Nacional AFE se presentó el stand de la Intendencia en la Expo Prado 2025, cuyo tema este año es «30 años de la inclusión del Barrio Histórico de la Colonia del Sacramento en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO».

Se contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, el Secretario General (i) Jorge Torres Badell, el Representante Nacional Mario Colman, Ediles Departamentales, Directores de la Intendencia, Alcaldes, Autoridades Militares, representantes de las empresas auspiciantes, artistas y medios de comunicación.

Cabe destacar las empresas que se suman como auspiciantes: Montes del Plata, Buquebús, Asociación Turística con sus socios, La Positiva y a los productores PYMES que se suman con sus productos para las diferentes degustaciones.

La presentación del stand estuvo a cargo de Debbie Szwec de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales «Manuel Lobo» y de María Inés Urrutia Directora de Vivienda.

Durante la presentación, la arquitecta Urrutia explicó que la temática para esta edición 2025 de la Expo Prado se centró en el trigésimo aniversario de la declaratoria de UNESCO de Colonia como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad que se estará cumpliendo el próximo 6 de diciembre. La directora de arquitectura agradeció el trabajo realizado por el personal de Museos de Colonia, así como del diseñador gráfico Edu Davit, explicando de gran manera las razones que ubican a Colonia en la lista de UNESCO y la importancia de la preservación del patrimonio, haciendo hincapié en la historia de la ciudad, su urbanismo único y sus distintos estilos arquitectónicos. Urrutia también detalló las características del stand, sus dimensiones y técnicas empleadas a la hora de su confección, resaltando el trabajo de los alumnos de la escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo.

A su tiempo Szwec agradeció al Intendente Rodríguez y a la dirección de Relaciones Públicas por nuevamente depositar la confianza en la escuela que dirige para el armado y montaje del stand de Colonia en esta nueva edición de la Expo Prado. Remarcó también la colaboración de las distintas direcciones de la comuna que colaboraron en esta tarea, como Compras, Control Vehicular, Limpieza, Cultura, que realizaron un gran aporte para la concreción de los trabajos que estaban pensados, y lógicamente la labor de Arquitectura. Repasó a su vez el cometido de la Escuela Taller en una tarea tan importante como la preservación y conservación de patrimonio, en un año tan especial como es este 2025 para Colonia, puntualizando que para este stand particular participaron unas 50 personas de la escuela.

Finalmente el Intendente Rodríguez expresó que este stand tiene una misión de ir mucho más allá de difundir las cosas buenas que tiene el departamento ya que en cada edición de la Expo Prado, muchos uruguayos y colonienses en particular trabajan de forma denodada, El Jefe Comunal agradeció el apoyo de los sponsors Buquebus, Montes del Plata, La Positiva, así como la Asociación Turística Departamental de Colonia. Remarcó la importancia de los 30 años de la declaratoria de UNESCO, recordando la figura de quienes hicieron posible ese hito en la historia coloniense, a la vez que puso énfasis en la relevancia de seguir trabajando en la materia. Finalmente remarcó la cantidad de colonienses que van a estar presentes durante los días que dure la Expo Prado 2025, con el protagónico rol de los productores, pero también de todos los artesanos, músicos y diferentes artistas y representantes de nuestra cultura que son convocados por la Intendencia de Colonia, destacando también lógicamente la labor de todos los funcionarios de la comuna.

La actividad culminó con la interpretación de dos temas por parte de la artista carmelitana Belén Bonjour.

Al final los invitados compartieron un brindis elaborado y servido por el Instituto de Hotelería y Gastronomía de la Intendencia.

Programación: www.colonia.gub.uy/prado2025