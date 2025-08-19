Sergio Yussef Neme entregó su Libro al Intendente

El escritor Sergio Yussef Neme se entrevistó con el Intendente Guillermo Rodríguez y le hizo entrega de la 3ª. Edición de su último libro.

El Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez recibió en su despacho del Palacio de Gobierno Departamental a Sergio Yussef Neme, compatriota que vive en Zárate (Provincia de Buenos Aires) y que mantiene actualizada la conexión de nuestro departamento con los cientos de colonienses que están en esa zona.

Yussef es también escritor y le hizo entrega de su último libro al Intendente Guillermo Rodríguez y al Secretario General (I) Jorge Torres Badell, con el compromiso de seguir realizando acciones de integración con la colectividad que está en el vecino país.