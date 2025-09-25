ComunicadosEventos

Intendente de Colonia en almuerzo de ADM

El Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez participó junto al Ministro de Turismo y a los Intendentes de Maldonado y Montevideo del ciclo de almuerzos que organiza la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

El tema de esta convocatoria fue: “Uruguay, destino turístico 2026: Estrategias para el éxito.” donde el Intendente Coloniense abordó las estrategias y acciones proyectadas para el sector y presentó el video de la campaña de primavera.

Se puede ver esta actividad desde el siguiente enlace:

