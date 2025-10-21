A través de la Dirección de Cultura, se informa que se llevó a cabo la Exposición de fin de año en la Escuela del Hogar “Elma Mourglia de Davyt” de la ciudad de Tarariras, instancia en la que se presentaron muestras de trabajos realizados por las profesoras y alumnas de la Escuela del Hogar.

La actividad contó con la presencia de la Asesora de la Dirección de Cultura, Prof. Diana Olivera, quien destacó la dedicación, la creatividad y el compromiso de las docentes y participantes, resaltando el valor de estas propuestas que fortalecen la formación y la expresión artística de la comunidad.

La exposición permitió apreciar los logros alcanzados durante el año y compartir con familiares y vecinos un espacio de encuentro y celebración en torno al arte, la enseñanza y la cultura local.