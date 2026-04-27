Se llevó a cabo en el Centro Cultural Nacional AFE la capacitación “Técnicas de poda. Acciones para preservar el patrimonio vegetal de Colonia; conocer y cuidar el arbolado público”, una instancia abierta a la comunidad orientada a fortalecer la gestión del arbolado urbano.

La actividad contó con la presencia de los alcaldes de Tarariras, Colonia Valdense, La Paz y Juan Lacaze, así como integrantes de los equipos de trabajo de los Municipios de Florencio Sánchez y Carmelo. También participaron funcionarios de la Dirección de Paseos Públicos y Limpieza de la Intendencia de Colonia, junto a efectivos del Batallón Nº 4 de Infantería.

Esta capacitación, dictada por la Ing. For. Dra. Ana Paula Coelho (Facultad de Agronomía – Udelar), reafirma el compromiso de seguir generando espacios de formación, articulación y trabajo conjunto para el cuidado y la valorización de nuestro patrimonio natural