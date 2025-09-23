Curso de Conservación en la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales «Manuel Lobo»

La Intendencia de Colonia, a través de la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano, informa que dio comienzo un Curso de Capacitación en Conservación de Colecciones Arqueológicas e Históricas metálicas dirigida a funcionarios vinculados a museos de todo el país y que se extenderá hasta el próximo viernes.

Es llevado a cabo por el Dr. JAIME MUJICA SALLES, docente del Laboratorio Multidisciplinar de Investigación Arqueológica (LAMINA) de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, destacado biólogo, graduado en Ciencia Biológicas con una Maestría en Botánica, arqueólogo, doctor en Agronomía, poseedor de una amplia trayectoria en la conservación preventiva y curativa de materiales arqueológicos en contextos terrestres y subacuáticos.

El curso tiene como finalidad capacitar en preservación de colecciones de objetos metálicos a través de la aplicación de metodologías y técnicas específicas, desde una perspectiva multidisciplinar que integra teoría y práctica.

Se desarrolla en la Sala de clases de la Escuela Taller y en el Laboratorio de Conservación Arqueológica de la misma, estando previstas dos salidas, el día de mañana al Espacio Portugués del Museo de Colonia y el jueves al Museo de la Torre del Parque Nacional Anchorena.

Quienes participan, al momento 15 personas, tendrán oportunidad de conocer los distintos metales utilizados históricamente, identificar las alteraciones y estado de deterioro que pueden presentar, valorar la importancia de los registros documentales de los estados de conservación, determinar criterios de conservación preventiva y curativa, conocer y aplicar diferentes técnicas de limpieza y de estabilización, formas de acondicionamiento y estrategias de comunicación.

Es de destacar la labor del grupo de voluntarios del Laboratorio de la Escuela, Sres. Marcelo Díaz, Richard Bouvier y Daniel Carro, quienes la semana pasada realizaron un curso para preparar Ayudantes de Laboratorio, y lo hicieron con total éxito, para 10 personas.