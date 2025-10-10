Se realizó la presentación de la tesis de los Alumnos de tercer año de Gastronomía del Instituto de Hotelería y Gastronomía. Esta actividad contó con la participación del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez.

La Directora Gladys Meyer dio la bienvenida y el Profesor Ángel Brufau brindó una explicación de las características y alcance del curso. Los alumnos fueron detallando cada plato presentado, la elección del menú y por otra parte otro grupo tomó a su cargo el servicio.

Acompañaron esta actividad la Secretaria Privada del Intendente Sigrid González, los Directores de Turismo y Relaciones Públicas y Prensa, Martín Álvarez y Jorge Torres Badell respectivamente, el Director Administrativo de Turismo, Carlos Martín Scala, la Sub Directora del Instituto Vivian Pizano y el empresario gastronómico Andrés Francolino.