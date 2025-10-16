El Museo de Colonia gana el 13º Premio Ibermuseos de Educación

El Museo de Colonia ha sido galardonado con el 13º Premio Ibermuseos de Educación por su proyecto Voces Silenciadas.

Esta edición del premio contó con más de 200 postulaciones procedentes de 17 países de Iberoamérica. Los proyectos fueron evaluados por más de 50 profesionales iberoamericanos, integrantes de las Comisiones Nacionales y Especial de Evaluación, quienes destacaron el carácter innovador, sostenibilidad e impacto positivo en el contextos donde se desarrolla. Además de la distinción, la iniciativa premiada recibirá un apoyo económico de 5.000 euros, destinado a fortalecer su continuidad.

Voces Silenciadas es un proyecto educativo del Museo de Colonia que nació en 2016, tras haber sido uno de los ganadores del 7º Premio Iberoamericano de Educación y Museos.

La propuesta dio voz y protagonismo a las personas que, a lo largo de los años, fueron desplazadas de sus hogares para dar lugar a intereses comerciales y turísticos en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. El proyecto busca reconciliar el proceso de olvido de estos protagonistas, permitiendo que las nuevas generaciones tomen conciencia de su historia y reflexionen sobre los procesos sociales que moldearon nuestra ciudad.

Con este nuevo reconocimiento, el Museo de Colonia dependiente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, podrá dar continuidad al rescate de más voces y memorias, construyendo futuro a partir de la recuperación del pasado.