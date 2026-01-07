Native Extreme ganó el Gran Premio Ramírez

La clásica carrera «tradicional de Reyes» repartió más de 8 millones de pesos en premios.

Los 2.400 metros del Gran Premio José Pedro Ramírez fueron excitación pura desde que sonó la campana de largada. Los más de 8 millones de pesos en premios eran la plegaria en cada boleto, en cada grito.

Obstacle, pingo brasileño, era el candidato en las apuestas y arrancó a marcar presencia desde el vamos. Fue prácticamente toda la carrera como líder.

En la recta final, en los últimos 300 metros, arremetieron con todo Native Extreme –otro caballo brasuca, el gran retador de Obstacle– y Pluto.

Ambos pasaron como flecha a Obstacle, dejándolo en el tercer lugar del podio, y definieron cabeza a cabeza. Fue Native Extreme con la monta de Joao H Moreira quien ganó el Ramírez, mientras que Pluto, en las riendas de Carlos Lavor, se llevó el segundo lugar.