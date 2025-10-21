Lamentable pero real: quién, le pone «el cascabel al gato»?

Situaciones que se repiten, crecen y multiplican a lo largo y ancho del país; mientras entre reuniones, «te amarillo» con hielo, abrazos, y declaraciones para la tribuna que nunca acarrean soluciones, y que dejan siempre en el balance; excusas; justificativos e incertidumbre; se van vidas y mas vidas.

En este caso zafó el hombre, porque Dios puso su mano.

Ocurrió en Nueva Helvecia; los delincuentes creyeron que lo habían matado; y lo taparon con una lona : «No le deseo que le toque a nadie», dijo la víctima – Rubito – de 80 años, un viejo y querido conocido de la sociedad helvética.

La víctima, Ruben «Rubito» Pereira de 80 años, fue golpeado en el rostro y la espalda mientras los atacantes le exigían dinero.

Tres personas llegaron hasta su vivienda en la ciudad de Nueva Helvecia en horas de la noche e ingresaron tras agredirlo.

Según se informó en determinado momento debido a la violencia ejercida la víctima quedó inconsciente. Creyendo que le habían dado muerte, los agresores lo cubrieron con una lona y huyeron del lugar llevándose dinero en efectivo y un teléfono celular, según se informó.

Lamentable, pero real.

Lo triste, que todo esto parece haberse normalizado.

Lo penoso es que no parece tan siquiera, haber voluntad política; para «ponerle el cascabel al gato».

El deseo de pronta recuperación para el querido «Rubito» Pereira.

Minutos después, el hombre recuperó la conciencia y logró llegar hasta la casa de un vecino, desde donde se dio aviso a la Policía.

El damnificado presentó fracturas faciales y múltiples lesiones, siendo atendido por personal médico.