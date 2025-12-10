Con la presencia de la Secretaria General de la Intendencia, Belén Rico Skerl, representando al Intendente Guillermo A. Rodríguez, y la Directora Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, Silvana Nieves, y el Alcalde Luis Pablo Parodi, se llevó a cabo el acto de entrega de viviendas en la ciudad de Carmelo, en el marco de regularización de familias que vivían en zonas inundables, contaminadas, o situación de hacinamiento.

También estuvieron presentes Directores de la Intendencia, ediles, concejales, los beneficiarios y familiares, junto a medios de comunicación.

Culminando el acto se procedió a la entrega de una llave en forma simbólica y se entregaron obsequios y un limonero a cada beneficiario.