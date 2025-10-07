Reconocimiento a la Escuela Nº 26 de Colonia Valdense

Con motivo de celebrar los 10 años del Instituto Cultural The English Rose, deseamos destacar la excelente respuesta de la Escuela Nº 26 de Colonia Valdense en el proceso de selección de alumnos para las becas de estudio de inglés.

Valoramos especialmente el compromiso de la institución, el apoyo de las familias y el entusiasmo demostrado por los estudiantes, quienes reflejan el interés de la comunidad educativa en promover la formación en idiomas y el crecimiento personal.

Felicitamos a todos los participantes y auguramos el mayor de los éxitos a quienes comenzaron esta valiosa experiencia de aprendizaje.