Comunicados

Licitación Abreviada N° 20/2026 – Blancarena y Britópolis

COMUNICADOS La Intendencia de Colonia realizará la Construcción de senda peatonal entre los balnearios Blancarena y Britópolis, a través de la Licitación Abreviada N° 20/2026.

Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el portal WEB de la Intendencia de Colonia (Licitaciones – Concursos de Precios) y/o en Compras y Contrataciones del Estado https://www.comprasestatales.gub.uy/…/tipo-orden/ASC

Las consultas podrán realizarse en el Dpto. de Obras al tel. 4522 2363 en el horario de oficina y sobre la modalidad de apertura en la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales al tel. 4522 7000 interno 290, 4522 2967 o al 4522 0957, en horario de oficina.

La apertura será el día 29/05/2026 a la hora 14:00 en forma automática en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy

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