DestacadasPolíticaSalud

Sesionó el CECOED

En el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, encabezado por el Intendente, Guillermo A. Rodríguez se reunió el CECOED.

Estuvo presente también el coordinador del CECOED, Ing. Gonzalo Santos, la directora departamental de Salud, Silvia Berardo, y las representantes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Patricia Aguilar y Virginia Rossi.

Se abordaron entre otros , temas que hoy están en las primeras planas como los vinculados al déficit hídrico y a la gripe aviar.

Publicaciones relacionadas

Equipo de gobierno del Intendente electo Guillermo Rodríguez

9 de julio de 2025

Colonia en Meetup Argentina, importante Feria para sector Congresos y Eventos

7 de agosto de 2025

Evaluación luego del recital del reconocido grupo La Renga

2 de octubre de 2025

Muestra de Teatro para Niños y Adolescentes

25 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba