Sesionó el CECOED

En el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, encabezado por el Intendente, Guillermo A. Rodríguez se reunió el CECOED.

Estuvo presente también el coordinador del CECOED, Ing. Gonzalo Santos, la directora departamental de Salud, Silvia Berardo, y las representantes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Patricia Aguilar y Virginia Rossi.

Se abordaron entre otros , temas que hoy están en las primeras planas como los vinculados al déficit hídrico y a la gripe aviar.