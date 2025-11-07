Eventos

“Entre letras y café”

El lunes 24 de noviembre a las 18:30 horas, se realizará el evento “Entre letras y café”, un conversatorio con familiares de la reconocida escritora Alfonsina Storni, organizado por la Biblioteca Central “Juana de Ibarbourou”.

La actividad tendrá lugar en la sede de la propia biblioteca, y propone un espacio íntimo de diálogo y reflexión sobre la vida y obra de una de las voces más influyentes de la literatura hispanoamericana.

Este encuentro cultural busca acercar al público a la figura de Alfonsina desde una perspectiva familiar y humana, en un ambiente cálido y participativo, acompañado por el aroma del café y la fuerza de las palabras.

