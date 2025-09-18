DestacadasEventos

Fiesta de la primavera

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que el lunes 22 de setiembre, de 15:00 a 17:00 horas, se celebrará la Fiesta de la Primavera en la Casa de la Cultura de Colonia.

La Comedia Departamental presentará la obra “Caperucita Roja”, acompañada de estaciones de maquillaje, collares, vestuario, pintura y cerámica para los niños.

Habrá pequeños pintores en vivo y se invita a venir disfrazados.

La actividad contará con entrada libre y gratuita.

