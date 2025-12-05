Finalizada la restauración del Portón de Campo y del Puente de la muralla de Colonia del Sacramento

Quedó finalizada la obra de restauración del Portón de Campo y del Puente de la muralla de Colonia del Sacramento.

La intervención dio inicio el 6 de mayo del presente año y fue ejecutada por funcionarios, docentes y estudiantes de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales «Manuel Lobo», dirigida por la Arq. Alejandra Gavilán y el Arq. Jorge Assandri, del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento.

Los trabajos se realizaron en coordinación con el Departamento de Arquitectura y la Dirección de Planeamiento y Patrimonio, contando además con la colaboración de varias direcciones de la Intendencia, cuyo aporte resultó fundamental para el desarrollo de la obra.

Esta restauración constituye un avance significativo en la preservación del patrimonio cultural del Barrio Histórico, reforzando el compromiso institucional con la conservación y la transmisión de oficios tradicionales que garantizan su permanencia en el tiempo.

La culminación de ésta obra, adquiere un significado especial en el marco de los 30 años de la declaración de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial de la UNESCO.