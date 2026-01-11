DestacadasEventosLocales

Comenzó «Jueves en el Patio»

Comenzó el exitoso ciclo «Jueves en el Patio» que lleva adelante la Casa de la Cultura de Carmelo durante los meses de enero y febrero.

El dúo «Sin Fronteras» y «Belén Bonjour y Generaciones» con la participación de los grupos folclóricos «Renacer» y «Estirpe Oriental», fueron los encargados de abrir este ciclo, en el escenario móvil de la Intendencia, sobre la calle 19 de abril, con un hermoso marco de público, que acompañó con palmas y aplausos las actuaciones de los artistas..

El próximo jueves una nueva propuesta se realizará en el hermoso entorno del patio de ese centro cultural.

