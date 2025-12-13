Lanzamiento del Plan de Trabajo 2026-2027 y el Plan Estratégico 2026 de Agencia ADE Colonia

La Intendencia de Colonia estuvo presente en el lanzamiento del Plan de Trabajo 2026-2027 y el Plan Estratégico 2026 de la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia (ADE Este), que se llevó a cabo en las instalaciones de COLAVECO. Este evento marcó el inicio de la celebración de los 25 años de gestión de la Agencia.

La presentación fue liderada por su Presidente, Alejandro Dellature, y en ella participaron varios de la Intendencia de Colonia, incluyendo a Pablo Lecor (Desarrollo), Martín Álvarez (Turismo) y Walter Godoy (Oficina de Pymes), que reafirmaron el compromiso de la Intendencia con el desarrollo regional.

ADE Este enfocará sus esfuerzos en tres ejes principales: el desarrollo del sector lácteo, la promoción de Colonia Este como un destino turístico de alta calidad, y el impulso de propuestas educativas innovadoras.

Este enfoque busca fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado, y potenciar el crecimiento de localidades como Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Rosario, Cufré, Costa del Inmigrante y La Paz.

El Presidente de la Agencia, Alejandro Dellature, destacó que el equipo de trabajo está compuesto por voluntarios comprometidos con el desarrollo de la región y anunció una serie de actividades para conmemorar el 25° aniversario, incluyendo un Almuerzo de Trabajo, la participación en Expo Suipacha con un Concurso de Quesos, y el lanzamiento de una revista que honrará a quienes han contribuido a la historia de ADE Este.

La Intendencia de Colonia reafirma su apoyo a iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el potencial productivo de nuestra región.