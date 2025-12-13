Sra. presidente de la Agencia del Cine y Audiovisual de Uruguay se reunió con Director de Turismo
En el marco de su presencia en el Congreso de Intendentes realizado en Colonia del Sacramento, Gisella Previtali, presidenta de la Agencia del Cine y Audiovisual de Uruguay y Omaira Rodríguez, referente de Industrias creativas de Uruguay XXI, se reunieron en el Centro BIT con Martín Álvarez, Director de Turismo, área que administra la Oficina de Locaciones (Olacolonia) e integrantes de la Asociación Colonia Filma.
Las representantes de ACAU y Uruguay XXI intercambiaron con los presentes opiniones sobre el desarrollo de Colonia como polo audiovisual. La cooperación técnica de ACAU para el fomento de las capacidades técnica o para formación específica, la organización de festivales, la mejora en respuesta a los interesados en utilizar a Colonia como escenario fílmico, la articulación público-privada y el posicionamiento de Colonia como destino audiovisual, fueron temas que estuvieron sobre la mesa.