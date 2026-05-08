Se realizó el lanzamiento de la Feria Gastronómica Pequeña Europa.

La misma se desarrollará el sábado 16 de mayo en la Plaza Doroteo García; Villa La Paz, Colonia Piamontesa.

La instancia se realizó en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental y contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, así como también la de Walter Miranda ; Alcalde de la Villa , entre otras autoridades y miembros vinculados a dicho evento.