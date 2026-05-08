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Lanzamiento de la Feria Gastronómica Pequeña Europa
Se realizó el lanzamiento de la Feria Gastronómica Pequeña Europa.
La misma se desarrollará el sábado 16 de mayo en la Plaza Doroteo García; Villa La Paz, Colonia Piamontesa.
La instancia se realizó en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental y contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, así como también la de Walter Miranda ; Alcalde de la Villa , entre otras autoridades y miembros vinculados a dicho evento.