Adriana Rivero Paroli, autora del libro “Mundo de gatos” vsitó Colonia

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que con gran éxito se realiza la primer visita de Adriana Rivero Paroli, autora del libro “Mundo de gatos” por la Biblioteca Infantil Juvenil “Mabel Boggio de Sanna”.

Las imágenes adjuntas corresponden a la jornada realizada en Colonia del Sacramento, donde se compartió una enriquecedora experiencia con la comunidad.

Destacamos la excelente recepción, lo cual reafirma el valor de estos espacios como puntos de intercambio literario. Invitamos a todos los vecinos a seguir sumándose a las próximas instancias de este recorrido cultural.