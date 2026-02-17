Intercambio cultural entre España y Uruguay fue distinguido

El Consejo Educativo de Madrid distingue proyecto de intercambio cultural entre España y Uruguay liderado por la docente Brenda Crotti, de la Dirección de Cultura de Colonia.

El intercambio cultural, cofinanciado por la Unión Europea y articulado junto al Real Conservatorio Profesional de Danza, Mariemma y la Intendencia de Colonia, fue distinguido por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid —máximo órgano consultivo del sistema educativo madrileño—, constituyendo un reconocimiento de gran relevancia en el ámbito educativo europeo.

Durante dos años, el proyecto, liderado y gestionado por la docente Brenda Crotti, permitió que estudiantes uruguayos accedieran a formación gratuita en España. Posteriormente en representación diplomática, logró que maestros calificados del Real Conservatorio viajaran a Colonia sin costo para los estudiantes uruguayos, brindando formación directa y fortaleciendo la enseñanza local. Esta articulación institucional y educativa de alto nivel consolidó un intercambio académico integral y de calidad internacional, dejando puertas abiertas para nuevas generaciones.

Aunque el programa Erasmus+ financia exclusivamente a estudiantes europeos, la excelencia y proyección internacional de la iniciativa posibilitaron la incorporación de estudiantes uruguayos, ampliando su alcance más allá de lo previsto por el propio programa.

Publicado en la revista oficial Debates, el proyecto se posiciona como modelo de excelencia educativa y cooperación internacional, reafirmando que iniciativas de esta envergadura, lideradas por docentes comprometidos, generan impactos duraderos y transformadores en la educación.

En el siguiente enlace se presenta de forma completa todo el proceso del proyecto, incluyendo acuerdos, textos y material gráfico. Este registro permite comprender porque fue seleccionado este gran trabajo, un lazo cultural entre Uruguay y España impulsando el intercambio y la colaboración entre países a nivel educativo.

https://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/buenas_practicas_16/-/visor/raices-compartidas-pasos-compartidos-un-dialogo-educativo-y-dancistico-entre-espana-y-uruguay