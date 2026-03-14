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Rehabilitación del Acceso Norte en la ciudad de Carmelo, a través de la Licitación Pública Nº 01/2026

CONSULTAS DEL PLIEGO: Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el portal WEB de la Intendencia de Colonia (Licitaciones – Concursos de Precios) y/o en Compras y Contrataciones del Estado https://www.comprasestatales.gub.uy/

Las consultas podrán realizarse en el Dpto. de Obras al tel. 4522 2363 en el horario de oficina y sobre la modalidad de apertura en la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales al tel. 4522 7000 interno 290, 4522 2967 o al 4522 0957, en horario de oficina.

La apertura se realizará en el Salón de Actos en el 1°Piso de la Intendencia de Colonia, sito en Avda. General Flores 467, el día 20 de abril del corriente año, a la hora 15:00.

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