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Llamado a presentar propuestas destinadas a público infantil y familiar

La Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia invita a artistas y compañías de todas las disciplinas (teatro, música, danza, circo, títeres, narración, magia, entre otras) a presentar propuestas destinadas a público infantil y familiar, en el marco de las Vacaciones de Julio y del Mes de la Niñez (agosto).

El objetivo es generar una programación variada, inclusiva y de calidad que acerque el arte y la cultura a niños, niñas y familias en diferentes localidades del departamento.

Requisitos:
* Propuestas dirigidas a público infantil y familiar.
* Espectáculos adaptables a distintos espacios (salas, plazas, centros culturales).
* Breve descripción del espectáculo, duración y necesidades técnicas.
* Datos de contacto del responsable.
* Es indispensable poseer un medio de cobro (boleta, o estar agremiado/a a alguna institución que permita facturar, por ejemplo: Agremiarte, AUDEM, entre otras).

Plazos Las propuestas se recibirán hasta el 29 de mayo de 2026 inclusive.

Forma de envío Remitir por correo electrónico con asunto: Convocatoria Espectáculo Niñez 2026 a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia.

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