ComunicadosDestacadasEventos

Lanzamiento oficial de la 2da Fiesta de Quesos del Uruguay

El Ministerio de Turismo en conjunto con la Intendencia de Colonia y la Agencia de Desarrollo Económico del Este, llevarán adelante el lanzamiento de la segunda Edición de la Fiesta de Quesos del Uruguay.

La cita es para el martes 16 de setiembre en sede del Ministerio de Turismo.

Se invita a seguir e informarse en @fiestadequesos.uy de todas las novedades que se vienen de la mano de esta gran celebración prevista para el 5 de octubre.

Publicaciones relacionadas

Inscripciones abiertas para el Curso de Reparación de Celulares en Colonia del Sacramento

19 de agosto de 2025

ELECCIONES DEPARTAMENTALES : va quedando todo listo

10 de mayo de 2025

Yanandú Orsi asumió la presidencia en Uruguay

2 de marzo de 2025

Con gran éxito comenzó la Movida de Verano 2025 de la Intendencia de Colonia

6 de enero de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba