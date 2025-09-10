Lanzamiento oficial de la 2da Fiesta de Quesos del Uruguay

El Ministerio de Turismo en conjunto con la Intendencia de Colonia y la Agencia de Desarrollo Económico del Este, llevarán adelante el lanzamiento de la segunda Edición de la Fiesta de Quesos del Uruguay.

La cita es para el martes 16 de setiembre en sede del Ministerio de Turismo.

Se invita a seguir e informarse en @fiestadequesos.uy de todas las novedades que se vienen de la mano de esta gran celebración prevista para el 5 de octubre.