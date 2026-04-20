La Intendencia de Colonia, en el marco de las Rondas de Salud Rural que lleva adelante la comuna en conjunto con la Dirección Departamental de Salud, MIDES y prestadores de la Salud públicos y Privados, dio inicio al ciclo de actividades correspondiente al año 2026.

La jornada inaugural tuvo lugar esta semana en la Escuela Nº 65 de Bañados de Conchillas, contando con la participación de alumnos de las escuelas rurales N.º 48, 65, 124 y 135.

En esta oportunidad, diversas áreas de la Intendencia brindaron servicios y capacitaciones:

* Dirección de Acción Social: Estuvo presente con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico, brindando atención y controles a los asistentes.

* Dirección de Tránsito: Desarrolló charlas y talleres de seguridad vial adaptados para los distintos niveles de edad de los alumnos.

* Dirección de Cultura: Participó activamente con una Clase Taller de Expresión Corporal, dictada por la docente Katherine Nocetti.

A través de estas acciones, la Intendencia de Colonia reafirma su compromiso con la descentralización y el bienestar de las comunidades rurales, integrando salud, seguridad y educación artística en un mismo espacio de intercambio institucional.