Se llevó a cabo la reunión de trabajo para la implementación del Plan Vale, donde se dieron cita el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodriguez; el Director de Planificación, ordenamiento y Ambiente, Dr. Miguel Asqueta; el encargado de Ambiente, Lic. Mariano Barolin; los alcaldes de Carmelo y Conchillas y representación de Nueva Palmira y Ombúes de Lavalle.

El Plan Vale es impulsado por la Camara de Industrias del Uruguay y el Ministerio de Ambiente, teniendo por objetivo la recolección y el reciclado de los envases de unico uso, como lo son las botellas plásticas, el cartón, las latas de luminio, entre otros.

En una primera etapa se aplicará en la zona oeste del departamento, teniendo como eje de acopio y compactación la ciudad de Carmelo.