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Decano de Enfermería, Fernando Bertolotto estuvo presente en Colonia

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió al Decano de Enfermería, Fernando Bertolotto.

De la reunión participó también el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell.

El Decano llegó a Colonia con motivo del inicio de las clases del Programa de Profesionalización de auxiliares de enfermería.

Bertolotto hizo llegar su especial reconocimiento y agradecimiento por las facilidades brindadas por la Intendencia de Colonia, las cuales han resultado fundamentales para la implementación de esta propuesta formativa en el departamento y para el fortalecimiento de la presencia académica en la Región Suroeste, manifestó.

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