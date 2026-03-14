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Marset fue detenido en Bolivia: duro golpe al narcotráfico

A solicitud de EEUU el uruguayo tras su detención fue conducido a aquel país.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz agradeció a los países de la región por su colaboración en la captura de Sebastián Marset.

El mandatario boliviano, así como el Ministro del Interior Marcos Oviedo definieron como “un gran logro” la detención del líder narco y adelantó que no es un hecho aislado, sino algo que marca la determinación de avanzar en un país libre del narcotráfico y la corrupción.

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