Instancia de capacitación sobre inventarios participativos

Se vivió una nueva jornada de trabajo y compromiso con nuestro patrimonio natural.

En el Centro Cultural Nacional AFE se desarrolló la segunda instancia de la capacitación sobre inventarios participativos, una propuesta que busca preservar el patrimonio vegetal de Colonia, conocer y cuidar nuestro entorno, especialmente el arbolado público.

La primera jornada, realizada el pasado lunes, contó con una gran participación, y esta segunda instancia volvió a confirmar el interés de la comunidad en involucrarse activamente en el cuidado de nuestro patrimonio natural.

Esta iniciativa es impulsada en conjunto por la Intendencia de Colonia, la Universidad de la República y VoluntArboles, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre instituciones y vecinos.

La próxima reunión será el lunes 23 de marzo a las 17:00 horas, nuevamente en AFE.

En esa oportunidad, se realizará la capacitación práctica, que permitirá comenzar a trabajar de manera colectiva en el inventario del arbolado público dentro de la zona de cautela del casco histórico de Colonia del Sacramento, abarcando un total de 61 manzanas.

Seguimos apostando al cuidado de nuestro patrimonio y a la participación activa de la comunidad.