La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Paseos Públicos, la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” y el apoyo logístico del Área GIS, en coordinación con el Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía de la UDELAR, invitan a la población a una Capacitación sobre acciones para preservar el patrimonio vegetal de Colonia, conocer y cuidar el patrimonio natural.

Se programan dos primeras instancias para abordar la gestión sobre EL ARBOLADO PÚBLICO con el apoyo de la Profesora Adjunta del Departamento Forestal de la citada Facultad, Ing. For. Dra. Ana Paula Coelho.

Ambas instancias se llevarán a cabo en el CCN AFE de Colonia, los lunes 9 (19:00 hs.) y lunes 16 (17:00 hs.) de marzo.