Intendente Guillermo A. Rodríguez, visitó a los Alcaldes y Concejales que estaban realizando un curso de capacitación dictado por OPP

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, comenzó su jornada visitando a los Alcaldes y Concejales que estaban realizando un curso de capacitación dictado por OPP en Casa de la Cultura de Colonia.

Posteriormente se trasladó hacia el Balneario Santa Ana donde estuvo observando las obras de pavimentación y alcantarillado en el Bulevar de ese balneario.

Posteriormente visitó distintas obras en varios barrios de la ciudad de Rosario, junto a la Alcaldesa, Daniela Amed.

Lo propio hizo en Colonia Valdense junto al Alcalde, Fernando Eguiluz.

Por último acompañado del Alcalde, Darío Brugman, recorrió obras en la ciudad de Juan L. Lacaze.

