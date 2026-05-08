DestacadasInformación GeneralLocales

Talleres de capacitación con la Magíster Laura Lewin

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura y la Inspección de Escuelas del Hogar, convoca a docentes a participar en dos talleres de capacitación con la Magíster Laura Lewin, el sábado 6 de junio en el Centro Cultural Bastión del Carmen (Calle Rivadavia 223, Colonia del Sacramento).

Talleres:
* Liderazgo de Impacto: 11:00 a 12:30 h.
* Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar: 13:30 a 15:30 h.

Información de inscripción:
* Inversión: $1500 por cada taller.
* Inscripciones: Al celular 099 281 067.

Publicaciones relacionadas

Quedaron inauguradas las obras en la Plaza de Deportes de Rosario

13 de marzo de 2025

El Intendente de Colonia visitó la Costa del Inmigrante

14 de enero de 2026

Uruguay participó de Feria de Promoción Turística en San Pablo

27 de abril de 2026

Primer encuentro Asociación Uruguaya de la Rosa – Filial Colonia Valdense

25 de febrero de 2026
Botón volver arriba