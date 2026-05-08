La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura y la Inspección de Escuelas del Hogar, convoca a docentes a participar en dos talleres de capacitación con la Magíster Laura Lewin, el sábado 6 de junio en el Centro Cultural Bastión del Carmen (Calle Rivadavia 223, Colonia del Sacramento).

Talleres:

* Liderazgo de Impacto: 11:00 a 12:30 h.

* Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar: 13:30 a 15:30 h.

Información de inscripción:

* Inversión: $1500 por cada taller.

* Inscripciones: Al celular 099 281 067.