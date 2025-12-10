Se lanzó la temporada de verano del Departamento en la ciudad de Carmelo

Feria de Artesanos, food trucks, gastronomía, DJ, Cantareola, Belén Bonjour y su banda, convocaron una gran cantidad de público, que colmó la rambla de los Constituyentes de la ciudad de Carmelo, al pie del puente giratorio, sobre el arroyo de las Vacas.

Posteriormente la parte protocolar, comenzó con el video promocional de la campaña, palabras del Alcalde Pablo Parodi, del Director de la Unidad PYMES Walter Godoy, Director de Deportes Diego Berreta, Andrea Schunck representando al Ministerio de Turismo, el Director de Turismo Martín Álvarez y el Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez.

Durante la presentación el director de turismo ponderó la política de descentralización que también en esa materia aplica el Intendente Rodríguez, así como la transversalidad de las direcciones de la Intendencia, en el trabajo junto a Deportes, Unidad Pymes, Cultura, Higiene, Tránsito, Electrotecnia, Relaciones Públicas, Juventud,entre otras, en la labor diaria de la Intendencia de Colonia. Resaltó también la participación de los tres niveles de gobierno, agradeciendo especialmente al alcalde carmelitano Pablo Parodi, a la vez que destacó la interinstitucionalidad, al coordinar labores con Policía, Bomberos, Prefectura, articulando tareas además con el área privada, a través de la Asociación Turística y las agencias de desarrollo. Agradeció también el apoyo de la Junta Departamental, su comisión de turismo, destacando el respaldo que ha tenido de su dirección en el comienzo de su gestión. Expresó que esta campaña se denomina «Viví el verano en Colonia» con 6 intervenciones en diferentes puntos del departamento, con propuestas deportivas, culturales y educativas.

A su tiempo el Intendente Rodríguez, contó que era un privilegio participar de este acto en su ciudad, agradeciendo a todos los presentes. Rodríguez reivindicó la importancia de la verdadera descentralización del gobierno departamental, reafirmando que el departamento de Colonia es uno solo, expresando que no hay ciudades de primera ni de segunda, dándole la misma relevancia a las localidades grandes que a los pagos chicos. Resaltó las actividades que va a tener la zona oeste, en un lugar que cuenta con grandes patrimonios culturales e históricos. El Jefe Comunal invitó a recorrer todo el departamento, reconociendo el valor de cada una de sus localidades, afirmando la importancia de trabajar entre todos, para que el crecimiento sea en conjunto, apostando a tener una muy buena temporada estival.

El final fue la proyección del mapping sobre el Puente Giratorio, y el cierre a cargo de la banda La Misma Cuadra.