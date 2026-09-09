Convenio de cooperación entre Intendencia de Colonia y Fundación Pérez Scremini

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y del Gerente General de la Fundación Pérez Scremini, Guzmán Nión, se llevó adelante la firma de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

El acuerdo contempló diferentes formas de asistencia, colaboración y mejoras, fortaleciendo el trabajo conjunto y el compromiso de seguir acompañando acciones que contribuyan al bienestar de quienes más lo necesitan.

Durante la instancia también se anunció la llegada a Colonia de la Carrera Solidaria 5K y 10K de la Fundación Pérez Scremini, una propuesta que unirá deporte y solidaridad, invitando a toda la comunidad a ser parte.

Desde la Intendencia de Colonia continuamos fortaleciendo alianzas y acompañando iniciativas solidarias que hacen la diferencia.