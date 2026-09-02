Comenzó la instancia de capacitación del proyecto “Rutas del Queso de Colonia y Cotija: Modelos de gestión colaborativa para el desarrollo regional a través de la innovación y la consolidación del valor local entre Colonia y Michoacán”, financiado por el Fondo Conjunto de Cooperación Uruguay-México.

La actividad contó con la participación del Director Nacional de Turismo, Cristian Pos, y del Director de Turismo de Colonia, Martín Álvarez, quienes acompañaron este primer encuentro virtual, de un total de seis sesiones.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los actores locales para transformar el patrimonio gastronómico del queso en experiencias turísticas auténticas, sostenibles y competitivas, poniendo en valor la cultura, la tradición y la identidad de cada territorio.

En este primer encuentro participaron productores de queso, cocineras tradicionales, prestadores de servicios turísticos, guías de turistas e integrantes de las comunidades de Colonia y Cotija, generando un espacio de intercambio y aprendizaje.

Durante la capacitación se abordaron temas como el turismo gastronómico como tendencia internacional y el queso como patrimonio cultural, sentando las bases para el desarrollo de nuevas experiencias turísticas.

El proyecto también busca fomentar una alianza estratégica entre Colonia y Cotija, promoviendo una identidad compartida, la innovación y modelos de sustentabilidad comunitaria. Dos territorios, una tradición que conecta, innova y genera nuevas oportunidades para el desarrollo regional.