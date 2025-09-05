Intendente Guillermo Rodríguez presente en Carmelo

Convocado por el Municipio de Carmelo, el Intendente coloniense, participó este martes 2 de una reunión donde se abordaron temas relativos a la planificación costera en Playa Seré, Corralito, Playa Vieja y Zagarzazú.

En diálogo con autoridades locales se plantearon diferentes temas sobre los mencionados lugares, emblemáticos para los carmelitanos; y con gran movimiento durante la temporada estival.