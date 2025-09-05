ComunicadosIMCInformación General

Intendente Guillermo Rodríguez presente en Carmelo

Convocado por el Municipio de Carmelo, el Intendente coloniense, participó este martes 2 de una reunión donde se abordaron temas relativos a la planificación costera en Playa Seré, Corralito, Playa Vieja y Zagarzazú.

En diálogo con autoridades locales se plantearon diferentes temas sobre los mencionados lugares, emblemáticos para los carmelitanos; y con gran movimiento durante la temporada estival.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Curso de Organización de Fiestas y Eventos

24 de abril de 2025

Inscripciones con cupos limitados para un curso de Ayudante de Laboratorio de Conservación de Colecciones arqueológicas e históricas metálicas

27 de agosto de 2025

María de Lima fue designada Secretaria del Directorio del Partido Nacional

22 de julio de 2025

A limpiar Montevideo

4 de julio de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba