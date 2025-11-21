ComunicadosLocales

Fiesta de fin de curso en Casa de la Cultura – anexo Progreso

Con gran éxito, entusiasmo y una destacada participación del barrio, se llevó a cabo la fiesta de fin de curso en Casa de la Cultura (anexo Progreso).

La actividad contó con la presencia del Director de Cultura, Mtro. Carlos Deganello, y de la Asesora de la Dirección Departamental de Cultura, Prof. Diana Olivera, así como del personal de la institución y los docentes responsables de los talleres del espacio: Juan Froste (Ajedrez) y Katherine Nocetti (Danza y Expresión Corporal); y público del barrio presente.

Durante la jornada se compartieron meriendas y se desarrolló un variado programa artístico que incluyó la presentación de Lucía Araújo con su personaje “Pequelina”, además de una coreografía realizada por la docente Katherine Nocetti junto a sus alumnos.

La celebración permitió fortalecer el vínculo comunitario, destacando la importancia de estos espacios culturales en el desarrollo local.

