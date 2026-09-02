La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Juventud, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano, dentro de su programa de políticas de inclusión social para acceder a una primera oportunidad laboral, informa que se están llevando a cabo las inscripciones para el Plan Primera Experiencia de Trabajo para aquellos jóvenes entre 18 a 24 años inclusive.

También se les brinda la posibilidad a personas con dificultades físicas ya sea motrices o intelectuales que tengan entre 18 y 40 años inclusive en forma excepcional por parte de la Dirección de Juventud.

Es la posibilidad que tienen cien jóvenes de realizar su primera experiencia de trabajo en el ámbito público en las distintas dependencias del Gobierno Departamental de Colonia, y en Empresas Privadas adheridas a este Programa de Desarrollo Humano y Social que busca generar hábitos de trabajo, formar y capacitar brindando oportunidades para las nuevas generaciones.

Los interesados deberán inscribirse mediante la página Web de la Intendencia, en la sección “Tramites y Servicios” o a través del siguiente link: https://colonia.gub.uy/index.php?x=s&i=136

Los jóvenes podrán descargar el formulario que deberán completar y adjuntarle la documentación requerida para presentar en la entrevista. (Se detalla a continuación)

Asimismo, deberán agendarse a través de la web, seleccionando fecha, horario y lugar de entrevista con el equipo técnico.

En caso de no haber cupos disponibles, se solicita que se comuniquen con la Dirección de Juventud.

En el momento de la entrevista, deberán presentar:

– Formulario completo

– Cédula de identidad vigente

– Credencial Cívica

– Jura de la Bandera

– Escolaridad y certificados de estudios

– Constancia de actividad por persona expedida por B.P.S

Quienes presenten alguna discapacidad, deberán presentar certificado médico que lo avale para desempeñarse en el ámbito laboral

Solo en el caso de los jóvenes residentes en la ciudad de Florencio Sánchez, deben presentar constancia policial de domicilio.

Residir en el lugar donde sea designada la Experiencia.

A continuación, se detalla el cronograma de entrevistas que son obligatorias para incorporarse a este Programa social de trabajo a realizarse en el Departamento:

NUEVA PALMIRA:

LUNES 07 DE SETIEMBRE: de 08:15 a 11:45 horas

(ESCUELA DEL HOGAR DE NUEVA PALMIRA I.C.)

JUAN LACAZE:

MARTES 08 DE SETIEMBRE: de 12:45 a 16:45 horas.

(ESCUELA DEL HOGAR DE JUAN LACAZE I.C.)

ROSARIO:

MIÉRCOLES 09 DE SETIEMBRE: de 08:00 a 11:30 horas

(ESCUELA DEL HOGAR DE ROSARIO I.C.)

NUEVA HELVECIA:

JUEVES 10 DE SETIEMBRE: de 09:00 a 10:30 horas

(SALA JUAN CARLOS CURBELO I.C.)

CONCHILLAS:

VIERNES 11 DE SETIEMBRE: de 09:00 a 10:30 horas

(OFICINA ADMINISTRATIVA DE CONCHILLAS I.C.)

FLORENCIO SANCHEZ:

LUNES 14 DE SETIEMBRE: de 08:30 a 10:15 horas

(ESCUELA DEL HOGAR FLORENCIO SANCHEZ I.C.)

MIGUELETE:

LUNES 14 DE SETIEMBRE: de 10:45 a 11:00 horas

(MUNICIPIO DE MIGUELTE)

CUFRÉ:

MARTES 15 DE SETIEMBRE: de 08:00 a 08:15

(OFICINA ADMINISTRATIVA DE CUFRÉ I.C.)

VALDENSE:

MARTES 15 DE SETIEMBRE: de 09:00 a 10:15 horas

(MUNICIPIO DE VALDENSE)

LA PAZ:

MARTES 15 DE SETIEMBRE: de 10:45 a 11:00 horas

(MUNICIPIO DE LA PAZ)

TARARIRAS:

MIÉRCOLES 16 DE SETIEMBRE: de 12:30 A 14:15 horas

(MUNICIPIO DE TARARIRAS)

OMBUES DE LAVALLE:

JUEVES 17 DE SETIEMBRE: de 09:00 a 11:15 horas

(OFICINA DE TRANSITO DE OMBUES I.C)

CARMELO:

VIERNES 18 DE SETIEMBRE: de 08:00 a 11:45 horas

LUNES 21 DE SETIEMBRE: de 08:00 a 11:45 horas

(CASA DE LA CULTURA DE CARMELO I.C.)

COLONIA- DIRECCIÓN DE JUVENTUD:- Avda. Artigas 327-

MARTES 22 DE SETIEMBREE: de 08:00 a 11:45 horas y de 12:30 a 16:15 horas

MIÉRCOLES 23 DE SETIEMBRE: de 08:00 a 11:45 horas y de 12:30 a 16:15 horas

JUEVES 24 DE SETIEMBRE: de 08:00 a 11:45 horas y de 12:30 a 16:15 horas