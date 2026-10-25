Con la presencia de la Secretaria Gral de la Intendencia de Colonia Belén Rico Skerl, el Director de Desarrollo Humano Ricardo Planchón, junto a demás autoridades departamentales y ante un Centro Cultural Nacional AFE colmado, se llevó adelante el acto correspondiente a la 59a Edición del Programa Primera Experiencia Laboral.

Mediante el mismo 90 jóvenes de todo el departamento, ingresarán en distintas reparticiones de la Intendencia, en las diferentes localidades, a realizar su primera experiencia de trabajo.