Campeonato de Paleta en el Frontón Real de San Carlos

La Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Deportes, organiza un Campeonato de Paleta en el Frontón Real de San Carlos, el sábado 28 de noviembre, a partir de la hora 09:00.

Será en modalidad paleta argentina (pelota de goma), en duplas masculinas, mayores de edad.

Se disputará en series de tres equipos, clasificando los dos primeros. El partido se jugará a 16 tantos.

Las inscripciones hasta el 24 noviembre, se recibirán en el correo electrónico: deportes@colonia.gub.uy