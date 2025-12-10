Presidente de la Unidad de Seguridad Vial (UNASEV), Marcelo Metediera en Colonia

El Presidente de la Unidad de Seguridad Vial (UNASEV), Marcelo Metediera, acompañado con parte de su equipo, estuvo reunido con autoridades de la Intendencia de Colonia.

Posteriormente brindó una conferencia de prensa, junto a la Secretaria General, Belén Rico Skerl quién representó al Intendente, Guillermo A. Rodríguez, con la participación del Director de Tránsito, Jhonny Diego.

A la hora de hacer uso de la palabra, la Secretaria General de la comuna, en nombre del Intendente Rodríguez, dio la bienvenida a las autoridades de UNASEV, marcando el beneplácito que significa recibirlas en la Intendencia de Colonia. Rico informó que se viene trabajando de forma conjunta con dicho organismo en la elaboración de políticas y planteos que responden a temas bien importantes en materia de tránsito, atendiendo las particularidades y especificidades de cada localidad del departamento de Colonia, que despiertan inquietudes en la población.

A su tiempo, Metediera brindó estadísticas contundentes sobre la problemática que suponen los accidentes de tránsito en Uruguay, expresando que fallece al menos una persona por día en nuestro país por dicha causa, informando además que diariamente se registran 59 siniestros con una media de 75 lesionados. Expresó que por tal motivo es sumamente necesario abordar el tema en territorio, recorriendo el país, llegando en esta instancia a nuestro departamento. El titular de UNASEV informó acerca de las actividades que tendrá la unidad que dirige en Colonia, incluyendo prácticas educativas, informando sobre el sistema de puntos en las licencias de conducir, reuniones con la dirección de Tránsito de la Intendencia, la Jefatura de Policía, la Junta Departamental y la Dirección de Salud, ya que definió su participación en la atención de siniestros, como absolutamente fundamental.