Guillermo A. Rodríguez, dijo presente en la Feria del Agro y el Ambiente Uruforest 2026

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, dijo presente en la Feria del Agro y el Ambiente Uruforest 2026 que se desarrolla en Juan Lacaze.

El Jefe Comunal visitó el stand de la Intendencia de Colonia, así como el de la empresa Montes del Plata.

Rodríguez recorrió la feria junto al diputado Mario Colman, destacando la cantidad de empleos que genera dicha empresa así como la envergadura de la feria toda.

El presidente de la República, Profesor Yamandú Orsi, también dijo presente en el evento así como demás autoridades locales, departamentales y nacionales.