Ombúes de Lavalle: se vienen desarrollando diversas obras en la localidad

El Intendente Interino de Colonia, Napoleón Gardiol, recorrió junto al Alcalde de Ombúes de Lavalle, Antonio Dávila, distintas obras que se vienen ejecutando en la localidad.

Durante la visita, observaron los avances de la obra de cordón cuneta que se desarrolla en el Barrio Peñarol, una intervención que contribuirá a mejorar la infraestructura urbana, el drenaje pluvial y la circulación en la zona.

Asimismo recorrieron los trabajos de reacondicionamiento de las letras corpóreas de Ombúes de Lavalle, una puesta en valor que busca mantener y fortalecer uno de los elementos identificatorios de la localidad.