Las pérdidas materiales superan el 90%. Hay vigas y columnas con alto riesgo de derrumbe y los trabajos de remoción y enfriamiento continuarán durante jueves y viernes.

El incendio que afectó al Shopping de Colonia desde la tarde del miércoles provocó daños materiales en más del 90% de sus instalaciones. Bomberos mantiene los trabajos en el lugar y advirtió que parte de la estructura presenta riesgo de derrumbe.

El gerente del shopping, Juan Manuel Torres, dijo este jueves de mañana que el fuego comenzó en el depósito de un local comercial de bazar. “Allí es donde se identifica el foco, no se sabe por qué”, señaló. De todas formas, se aguarda el informe técnico de Bomberos para determinar el origen del incendio.

Torres explicó que el shopping está próximo a cumplir 20 años y que el incendio cambió por completo los planes. “Esto lo cambia todo. Estábamos en un momento de festejo y ahora estamos en un momento de reconstrucción”, expresó.

El centro comercial tiene 50 locales y emplea a más de 300 personas de forma directa e indirecta, según cifras oficiales. Consultado sobre el futuro de los trabajadores y la posibilidad de que sean enviados al seguro de desempleo, Torres respondió: “Estamos trabajando desde ayer de noche en ese aspecto y seguramente Carlos (Lecueder) hoy amplíe al respecto. Pero sí, de inmediato se empezó a trabajar en eso”. FUENTE : Subrayado.com.uy