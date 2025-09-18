Con el «código penal»: Valdense forzó una finalísima

Liga Helvética Divisional A

Con más de 600 entradas vendidas y un público que superó los 750 espectadores, se vivió el clásico de la «ciudad jardín». Una fiesta del fútbol local y una apasionante definición, – donde si ganaba Esparta se quedaba con la Liga 2025.

El juego finalizó igualado 1 – 1; y Valdense derrotó mediante la vía de los penales a su tradicional adversario; para alargar la definición y forzar un nuevo juego, ahora decisivo. Los albinegros no pudieron usufructuar la ventaja deportiva por haber ganado la tabla anual; y habrá finalisima.

Detalles

Valdense (1) (4): Leandro Aguirre, Maximiliano Medina, Valentín Raymundo, Adriano Pereyra, Emiliano Silvera, Marcelo Banuchi, Marcelo Díaz (Agustín García ’76), Sebastián Planchón, Luca Brassetti (Ignacio Arretche ’76), Alexis García (Gonzalo Guichard ’85), Luis Gorocito. D.T.: Matías FIgueiras

Esparta (1) (2): Fabián Frache, Andy Makuka, Pablo Suárez, Facundo Godoy, Maicol Bargas (Facundo Salomon ’82), Emiliano Frache, Samuel Martínez (Thiago De León ’74), Mathías Salaberry, Andrés Medina, Diego Blanco, Joaquín Tessa (Pablo Geymonat ’45). D.T.: Pedro Gracia

Goles: Luis Gorocito ’45 (V), Diego Blanco ’69 (E)

DETALLES : Liga Helvética de Football